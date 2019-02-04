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Выборы

15:01 04.02.2019

ГБР не ведет ни единого дела, где Гриценко имеет статус подозреваемого или обвиняемого - заявление "Гражданской позиции"

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ГБР не ведет ни единого дела, где Гриценко имеет статус подозреваемого или обвиняемого - заявление "Гражданской позиции"

Государственное бюро расследований не ведет никаких производств, в которых кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко фигурирует в качестве обвиняемого или подозреваемого.

"Следственными Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, досудебное расследование уголовных производств, в которых Гриценко имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, не осуществляется", - говорится в ответе ГБР на запрос пресс-службы А.Гриценко, сообщается на сайте "Гражданской позиции" в понедельник.

В пресс-службе политика отметили, что 22 января некоторые интернет-СМИ распространили недостоверную информацию о возбуждении уголовного дела против А.Гриценко и опубликовали соответствующую выписку из единого реестра досудебных расследований по данному уголовному производству. В связи с этим уполномоченный кандидата в президенты А.Гриценко Руслан Чернолуцкий в конце января обратился за разъяснениями в Государственное бюро расследований, где ему сообщили, что ни в одном уголовном деле ГБР А.Гриценко не фигурирует ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля.

Теги: #гбр #гриценко
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