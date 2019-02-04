Богомолец призывает пересмотреть госбюджет и заложить дополнительные деньги на лечение онкобольных детей

Кандидат в Президенты, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует пересмотреть государственный бюджет на 2019 и включить в него 440 миллионов гривен на лечение онкобольных детей в Украине.

"Сейчас есть катастрофическая ситуация. Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают страшный диагноз - онкологическое заболевание. Более 60% больных людей в нашей стране умирают от рака. Причина таких больших потерь очевидна - масштабное недофинансирование. Недофинансирование потребностей онкобольных взрослых в этом году составляет почти 70%, детей - 40%", - рассказала О.Богомолец во время Согласительного совета в понедельник.

Кандидат в президенты также пригласила представителей всех общественных организаций, вовлеченных в поддержку онкобольных людей в Украине, подписать Меморандум о требованиях надлежащего финансирования потребностей онкобольных.