Выборы2019

Выборы

14:37 04.02.2019

Богомолец призывает пересмотреть госбюджет и заложить дополнительные деньги на лечение онкобольных детей

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Богомолец призывает пересмотреть госбюджет и заложить дополнительные деньги на лечение онкобольных детей

Кандидат в Президенты, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует пересмотреть государственный бюджет на 2019 и включить в него 440 миллионов гривен на лечение онкобольных детей в Украине.

"Сейчас есть катастрофическая ситуация. Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают страшный диагноз - онкологическое заболевание. Более 60% больных людей в нашей стране умирают от рака. Причина таких больших потерь очевидна - масштабное недофинансирование. Недофинансирование потребностей онкобольных взрослых в этом году составляет почти 70%, детей - 40%", - рассказала О.Богомолец во время Согласительного совета в понедельник.

Кандидат в президенты также пригласила представителей всех общественных организаций, вовлеченных в поддержку онкобольных людей в Украине, подписать Меморандум о требованиях надлежащего финансирования потребностей онкобольных.

Теги: #бюджет #богомолец #онкобольные
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