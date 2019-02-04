Выборы2019

Выборы

13:21 04.02.2019

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

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В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на президентских и парламентских выборах в Украине, сообщила первый заместитель председателя украинского парламента Ирина Геращенко.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она также рассказал, что на согласительном совете руководителей фракций и групп призвала народных депутатов поддержать позицию украинской дипломатии и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях на выборах в Украине.

Как сообщает сайт Верховной Рады законопроект № 9524 "О внесении изменений в некоторые законы о наблюдении за избирательным процессом в Украине" зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди авторов также председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Я думаю, что комитет его рассмотрит, и в ближайшее время мы сможем его рассмотреть, чтобы не допустить какого-либо механизма давления на украинские выборы", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта, парламентские должны состояться осенью.

Теги: #наблюдатели #рф #законопроект #выборы #парламент
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