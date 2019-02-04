Выборы2019

Выборы

13:10 04.02.2019

Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

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Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

Уполномоченным представителем кандидата на пост президента Украины Ильи Киви в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса на очередных выборах главы государства, которые состояться 31 марта 2019 года, зарегистрирован председатель Полтавской областной организации СПУ Сергей Чередниченко, говорится на официальном сайте партии.

"Спасибо Илье Киве за доверие! Социалистическая партия Украины выходит на новый виток своего развития. Мы начинаем новую историю европейского социализма в Украине. Есть сильного лидера, обновленную партийную структуру и идем в большую политику", - написал С.Чередниченко в Фейсбук.

Теги: #спу #чередниченко #выборы
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