Выборы2019

Выборы

13:07 04.02.2019

План Кремля: отстранить от должности Порошенко и привести к власти пророссийский парламент - нардеп от "БПП"

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План Кремля: отстранить от должности Порошенко и привести к власти пророссийский парламент - нардеп от "БПП"

Сейчас Российская Федерация направила основные ресурсы на вмешательство в избирательную кампанию в Украине, заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"На днях разведка США обнародовала отчет, где четко указано планы Кремля: отстранить от должности Президента Петра Порошенко и привести к власти пророссийский парламент. Это доказывает - основные ресурсы враг направил на вмешательство в избирательную кампанию в Украине для победы пророссийских сил. Никто не сомневается, что Москва жаждет реванша. Поэтому на ближайших выборах необходимо помнить: мы выбираем не просто президента, а Верховного главнокомандующего армии, который должен дать отпор Путину! ", - сказал он во время Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

При этом А.Герасимов отметил, что на форуме "От Крут до Брюсселя" бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: "Если Россия прекратит бои - не будет больше войны. Если Украина прекратит бороться - не будет больше Украины!".

"Напомню слова выдающегося украинского дипломата, писателя и общественного деятеля Юрия Щербака: "Главнокомандующего не меняют во время битвы. Это знала Великобритания Черчилля и Соединенные Штаты Рузвельта - их не меняли", - подытожил глава фракции.

Теги: #бпп #артур_герасимов #герасимов
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