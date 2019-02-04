Тимошенко: Порошенко персонально отвечает за каждую платежку украинцев

Ответственность за рост цен на жилищно-коммунальные услуги лежит персонально на Президенте Петру Порошенко, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Во время своих поездок по регионам люди приходят на встречи с коммунальными счетами и выписками о размере пенсии. Они спрашивают: как можно делать так, чтобы начисления в платежках были больше, чем сама пенсия. За что есть? За что жить?", - рассказала она во время Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко отметила, что Президент запланировал еще два повышения цен на газ для людей в течение года: с 1 мая - на 16%, до конца года - еще на 25%.

"Это плановое уничтожение украинской нации: замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки", - считает политик.

При этом лидер "Батькивщины" отметила, что Национальная комиссия, которая устанавливает тарифы, подчинена Президенту Петру Порошенко.

"Членов комиссии назначает Президент своим указом. Он персонально несет ответственность за каждую платежку, которую люди получают", - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.Тимошенко продемонстрировала на заседании декларации Президента за 2017 год и документы, которыми он додекларировал свое состояние в 2018 году. Она возмутилась тем, что на фоне войны, крайней бедности людей, декларация П.Порошенко выросла в 82 раза за год и заявила, что обращается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов.

"НАПК обязано составить протокол о коррупции, когда высокопоставленное лицо, пользуясь своими правами и властными полномочиями, реально зарабатывает на стране нечестные деньги", - подытожила политик.