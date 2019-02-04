Выборы2019

Выборы

12:08 04.02.2019

В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

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В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

Фракция "Оппозиционный блок" предлагает снять экономическую блокаду с неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Призываю рассмотреть среди других экономических вопросов снятие блокады с неподконтрольных территорий Донбасса и восстановление в полном объеме всех форм социального обеспечения населения неконтролируемых районов Луганской и Донецкой областей", - заявил председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По его мнению, два года блокады принесли Украине убытки, "как экономического, так и политического, а также гуманитарного характера".

"Без экономического сотрудничества, без налаживания контактов в социальной и гуманитарной сферы не может быть речи об успешной реинтеграции Донбасса", - подчеркнул В.Новинский.

Теги: #оппоблок #ордло #новинский
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