Выборы2019

Выборы

12:05 04.02.2019

Бойко обещает обеспечить украинцев достойными зарплатами и пенсиями в случае победы на выборах

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Бойко обещает обеспечить украинцев достойными зарплатами и пенсиями в случае победы на выборах

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что одной из ключевых задач его команды после победы на выборах будет обеспечить украинцев достойными зарплатами и пенсиями.

"В Украине на одного работающего приходится более одного пенсионера. Нормальные руководители страны в этой ситуации должны восстанавливать экономику, обеспечивать поднятие зарплат и создавать рабочие места. Все, что сделала нынешняя власть - довела пенсионеров до жизни впроголодь и выдаёт за достижение издевательские копеечные повышения пенсий… Одна из наших ключевых задач после победы на выборах - остановить эту губительную тенденцию. Мы обеспечим достойными зарплатами и пенсиями украинцев", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Теги: #бойко #юрий_бойко
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