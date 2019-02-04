Бойко обещает обеспечить украинцев достойными зарплатами и пенсиями в случае победы на выборах

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что одной из ключевых задач его команды после победы на выборах будет обеспечить украинцев достойными зарплатами и пенсиями.

"В Украине на одного работающего приходится более одного пенсионера. Нормальные руководители страны в этой ситуации должны восстанавливать экономику, обеспечивать поднятие зарплат и создавать рабочие места. Все, что сделала нынешняя власть - довела пенсионеров до жизни впроголодь и выдаёт за достижение издевательские копеечные повышения пенсий… Одна из наших ключевых задач после победы на выборах - остановить эту губительную тенденцию. Мы обеспечим достойными зарплатами и пенсиями украинцев", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.