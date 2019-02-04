Выборы2019

Выборы

11:55 04.02.2019

"Батькивщина" передаст в МВД заявление о подкупе избирателей – Тимошенко

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"Батькивщина" передаст в МВД заявление о подкупе избирателей – Тимошенко

В партии "Батькивщина" подготовили заявление на имя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об организации подкупа избирателей в интересах президента страны Петра Порошенко и сегодня передадут его, заявила лидер фракция "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Сейчас каждый украинец знает, что президент, благодаря своему ближайшему соратнику господину Березенко (народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко – ИФ) и всему его коррумпированному окружению создает сеть в стране и раздает по 1 тыс гривень людям за голос. И это уже известно всем. И не переложите ответственность на "Батькивщину", которая такими вещами не занимается", - заявила Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

"Мы обращаемся к министру внутренних дел (Арсену Авакову – ИФ) - немедленно расследовать эти вещи. Я знаю, что министр внутренних дел, его команда видят, что сегодня по тысяче гривень массово раздаются в стране", - добавила политик.

Она также сообщила, что в понедельник представители "Батькивщины" передадут министру внутренних дел соответствующее заявление о преступлении.

Теги: #тимошенко #батькивщина
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