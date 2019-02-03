Выборы2019

Выборы

20:48 03.02.2019

Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

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Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

Съезд партии "Демократический альянс" поддержал мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомич", Андрея Садового в качестве единого кандидата на выборах президента Украины, сообщает пресс-служба партии "Объединение "Самопомич".

"Съезд Демальянса поддержал Садового, призвал к переговорам о едином кандидате в президенты и совместного похода на парламентские выборы" – говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Объединение "Самопомич".

XVI съезд партии "Демократический альянс" состоялся 3 февраля в галерее искусств "Цех" и был посвящен президентским выборам.

Делегаты сошлись во мнении об объединении демократических политических сил и выдвижении на президентских выборах единого кандидата.

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали начать переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения" – отмечается в сообщении.

Кроме этого "Демократический альянс" призвал "Гражданскую позицию", "Самопомощь", "Силу людей" и другие демократические партии идти на парламентские выборы общей командой.

Теги: #садовой #выборы #демальянс
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