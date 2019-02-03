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19:49 03.02.2019

Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

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Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

Президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Верховной Рады в вопросе введения налога на выведенный капитал

"Буду просить поддержки парламента и по налогу на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье.

Он также высказался за продолжение либерализации валютного регулирования, "повышение прозрачности функционирования фискальной службы, в том числе и запрет силовым органам на пушечный выстрел подходить к бизнесу через создание системы национального бюро финансовой безопасности".

По словам П.Порошенко, если бизнес будет чувствовать себя защищенным, а "судебная система по завершению судебной реформы сможет обеспечить справедливость и для инвесторов, и для гражданина", то можно будет создать условия, когда бизнес, используя зоны свободной торговли, будет ориентироваться не только на растущие мощности украинского рынка, а на эффективное обеспечение экспорта из Украины высокотехнологической продукции.

Теги: #президент #налог #парламент
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