Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

Президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Верховной Рады в вопросе введения налога на выведенный капитал

"Буду просить поддержки парламента и по налогу на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье.

Он также высказался за продолжение либерализации валютного регулирования, "повышение прозрачности функционирования фискальной службы, в том числе и запрет силовым органам на пушечный выстрел подходить к бизнесу через создание системы национального бюро финансовой безопасности".

По словам П.Порошенко, если бизнес будет чувствовать себя защищенным, а "судебная система по завершению судебной реформы сможет обеспечить справедливость и для инвесторов, и для гражданина", то можно будет создать условия, когда бизнес, используя зоны свободной торговли, будет ориентироваться не только на растущие мощности украинского рынка, а на эффективное обеспечение экспорта из Украины высокотехнологической продукции.