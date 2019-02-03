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19:48 03.02.2019

Порошенко: Украина будет энергетически независимой

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Порошенко: Украина будет энергетически независимой

Украина станет энергетически независимым государством, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

"Сейчас задание войти ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с наилучшими инвестиционными климатом в мире", - сказал П. Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье.

Теги: #президент #энергетика
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