Выборы2019

Выборы

17:12 03.02.2019

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

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Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Президент Украины Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 31 марта.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией П.Порошенко в помещении ЦИК, главу государства сопровождает его супруга Марина Порошенко.

Как сообщалось, П.Порошенко заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве.

"Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал П.Порошенко.

Последний день подачи документов для регистрации кандидатами в президенты – 3 февраля, последний день принятия решения о регистрации – 8 февраля.

Теги: #президент #цик #выборы
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