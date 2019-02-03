В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обещает ввести мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги в случае избрания, сообщила пресс-служба ВО "Батькивщина".

По словам Ю.Тимошенко, у нового президента согласно Конституции есть все рычаги для снижения цены на газ вдвое и введения моратория на рост тарифов.

Ю.Тимошенко убеждена, что снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо. И для этого нужно 5 шагов. По ее словам, в первую очередь новый президент воспользуется правом вето на постановления правительства, устанавливающие цену на газ. Второй шаг – может уволить своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЕКУ: "Назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию – президент".

Третий шаг, по словам Ю.Тимошенко, направить украинский газ, как это было в 2014 году, на нужды населения и бюджетной сферы. Следующий шаг новой власти – пересчет цены на газ – с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью он должен стоить 3,55 грн, а не 8,55 грн, как сегодня выставляют людям.

По словам Ю.Тимошенко, аналогичный шаг сделали Польша и Румыния.

Кроме того, она пообещала, что "каждый, кто взял хоть копейку у людей из-за тарифов на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета, будет привлечен к уголовной ответственности".

Лидер "Батькивщины" заявила, что если в Украине не появится новый президент, действующая власть в дальнейшем будет продолжать внедрять программу повышения тарифов: с мая на 15%, а в конце года - еще на 25%.