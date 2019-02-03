Выборы2019

Выборы

07:02 03.02.2019

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

1 мин читать
Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что на территории страны существуют попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей на выборах президента, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - подчеркнул А.Аваков.

Он также добавил, что на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств о нарушениях в ходе избирательной кампании. Также министр уточнил, что "в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие".

Теги: #аваков #мвд #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Около 50 неизвестных в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями Мангуша

Свои среди своих. Чем закончится борьба внутри "юго-восточной" оппозиции - "Страна"

В "Батькивщине" заявили, что против партии готовят очередную масштабную провокацию

Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса

Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

Ю.Луценко о Гриценко: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают

Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

Партия "Оппозиционный блок – партия мира и развития" обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств по поводу попыток радикалов сорвать встречи с избирателями А.Вилкула

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

"Ошибка" и "рейдерство накануне выборов": реакция политиков на отстранение Аласания

Тимошенко заявила, что предоставит свое видение борьбы с коррупцией в Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА