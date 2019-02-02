Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей" кандидатом в президенты, заявил, что ему удалось собрать около 3 млн грн, которые покроют необходимый для регистрации залог в ЦИКе.

"Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моего залога в ЦИК", - написал Д.Гнап на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта.

Д.Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, в случае если Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук объединятся и выдвинут единого кандидата.

Выдвижение кандидатуры Д.Гнапа стали итогом праймериз, которые были проведены в партии. Он в свою очередь сообщил, что стал членом "Силы людей" в начале декабря 2018 года.

Д.Гнап – украинский журналист, общественный активист. С 2013 года – руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ". В июне 2018 года он заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта.