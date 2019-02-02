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19:53 02.02.2019

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

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Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Правоохранители объявили о подозрении в совершении хулиганских действий представителю партии "Национальный корпус" Александру Солощенко, который 1 февраля облил зеленкой в Бердянске (Запорожская обл.) кандидата в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула. Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Согласно обнародованной на странице "Нацкорпуса" в соцсети Фейсбук видеозаписи с прошедшего в субботу заседания Бердянского горрайонного суда, следственный судья сообщил, что по факту произошедших накануне событий правоохранители расследуют уголовное производство, внесенное в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Задержанный после инцидента А.Солощенко в субботу рано утром был уведомлен о подозрении.

При этом судья отметил, что активист в ходе заседания сообщил, что с предъявленным ему подозрением согласен.

Судья также проинформировал, что прокурор и следователь подали ходатайство в суд об избрании А.Солощенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Сам руководитель Бердянской организации "Нацкорпуса" А.Солощенко и его защита в ходе заседания сообщили, что не возражают против предложенной правоохранителями меры пресечения.

Рассмотрев все обстоятельства дела, а также учитывая легкую степень тяжести причиненного ущерба, семейное положение и биографию А.Солощенко, суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Как сообщает пресс-служба политсилы, поддержать побратима под стены суда в Бердянске пришли десятки активистов "Нацкорпуса" и "Национальных дружин". Собравшиеся требовали от правоохранителей и судей отпустить главу "Нацкорпуса" Бердянска и "не оказывать давление на проукраинские силы города".

Часть 1 статьи 296 УК Украины - хулиганство (наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до пяти лет).

Как сообщалось, 1 февраля А.Вилкула облили зеленкой в Бердянске. Ответственность за произошедшее взяла на себя партия "Национальный корпус". В полиции сообщили, что установили личность нападавшего – это местный житель, 1985 г.р., его доставили в Бердянский отдел полиции.

Теги: #зеленка #вилкул #суд
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