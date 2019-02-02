Выборы2019

Выборы

17:46 02.02.2019

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами

2 мин читать
Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами

Съезд партии "Народный фронт" принял решение о формировании избирательных штабов на парламентских выборах 2019 года, а также о проведении консультаций с другими политическими силами об объединении на выборах в Верховную Раду.

"Начать формирование центрального избирательного штаба политической партии "Народный фронт" и формирование региональных избирательных штабов для подготовки и участия в очередных парламентских выборах", - зачитал резолюцию съезда лидер партии Арсений Яценюк в субботу в Киеве.

"Провести консультации относительно консолидации и объединения для участия в выборах в Верховную Раду Украины на основании совместной программы действий с другими демократическими силами", - также сказано в резолюции.

Кроме того, съезд "Народного фронта" призвал страны-члены ЕС и Большой семерки продлить и усилить санкции против РФ, способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, восстановлению судоходства в Азовском море и возвращению в Украину заложников.

Резолюцию с такими положениями поддержали члены "Народного фронта" на съезде в субботу.

Обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко, А.Яценюк сказал: "Господин президент! Мы обращаемся к членам Европейского Союза (с призывом - ИФ) освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам: освободить Украину от кума Путина (имеется в виду председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - ИФ).

По словам политика, В.Медведчук не способствует освобождению украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ.

Как сообщалось, на съезде партии А.Яценюк заявил о том, что его политсила рассчитывает на победу в парламентских выборах 2019 года, участвовать в нынешней президентской гонке политик не будет.

Теги: #народный_фронт #резолюция
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Съезд "Народного фронта" пройдет 2 февраля – А.Геращенко

Резолюция ПАСЕ открывает путь для введения дальнейших санкций против РФ - нардеп от "Батькивщины"

В Киеве разгромили палатку "Народного фронта" – пресс-служба партии

В "Народном фронте" ожидают, что Рада в феврале усилит ответственность за нарушения на выборах

Нардеп Юрий Тимошенко намерен идти в президенты, его исключили из фракции "Народный фронт" - Емец

"Народный фронт" на съезде 2 февраля определится с кандидатом в президенты Украины

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

Нардеп от "Народного фронта": Парламент должен противостоять кремлевскому реваншу в органах власти

"Народный фронт" инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

Ю.Луценко о Гриценко: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Партия "Оппозиционный блок – партия мира и развития" обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств по поводу попыток радикалов сорвать встречи с избирателями А.Вилкула

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА