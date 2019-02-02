Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет о том, что его политсила рассчитывает на победу в парламентских выборах 2019 года, участвовать в президентской гонке он не будет.

"Я прошу поддержать мое решение. (…) Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины, мы идем к формированию нового правительства", - сказал он, выступая на съезде "Народного фронта" в субботу в Киеве.

А.Яценюк подчеркнул, что знает позицию партии о необходимости участвовать в выборах президента. "Я долго над этим думал. Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда лгали каждому из вас, лгали 22% избирателей "Народного фронта", когда лгали всему украинскому народу, - сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году", - сказал он.

По словам политика, он - реалист, и "будет безответственно, чтобы в таких условиях привнести распорошенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране".

А.Яценюк в своем выступлении перечислил достижения в разных сферах, которых удалось добиться за время его премьерства, а также благодаря представителям "Народного фронта" в правительстве и парламенте.

"Мы инициаторы. Но мы это делали вместе персонально с Петром Порошенко и "Блоком Петра Порошенко". Да, у нас непростые отношения внутри. Но в политической борьбе за власть, в которой я не хотел участвовать, мы выиграли борьбу за страну", - сказал он.

По мнению А.Яценюка, основной задачей будущего президента Украины должно стать усиление Вооруженных сил, национальной безопасности и обороны Украины. Он убежден, что глава государства должен будет вести страну к членству в НАТО и ЕС.

Политик раскритиковал кандидатов в президенты, сравнив их обещания с большевистскими идеями. "Это даже не популизм, это новый большевизм", - сказал лидер "Народного фронта".

Он также напомнил, что в прошлом это привело к войне, репрессиям, захвату территорий, уничтожению украинского политического класса.

А.Яценюк подчеркнул, что кандидаты в президенты предлагают простые решения, добавив, что они "не прочли Конституцию".

"В Конституции не написано, что президент занимается зарплатами, пенсиями, инновациями, инвестициями, экономикой, бюджетом", - пояснил он.

"Они лгут, безответственно лгут", - добавил политик.