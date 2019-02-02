Выборы2019

Выборы

07:20 02.02.2019

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

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В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

В центре Одессы в пятницу вечером в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль кандидата в президенты Ольги Богомолец, сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Авто кандидата в президенты Ольги Богомолец попало в ДТП сегодня вечером в Одессе. К счастью без пострадавших и без серьезных последствий", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Р.Форостяк отметил, что авария возникла из-за нарушения ПДД водителем внедорожника, в котором находился кандидат, вызвав столкновения с другим автомобилем

"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет, а наоборот, чем бы даже как довольны, что попали в новости, то ли довольны компенсацией которую возможно получили", – добавил советник начальника ГУ Нацполиции региона.

Теги: #дтп #богомолец #одесса
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