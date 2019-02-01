Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Бывшая ведущая телеканалов "Прямой", "NewsOne" и "Интер" Юлия Литвиненко внесла декларацию кандидата на пост президента Украины за 2017 год в Единый государственный реестр деклараций.

В 2017 году Ю.Литвиненко получила 32 тыс. 839 грн зарплаты по основному месту работы плюс 3,3 тыс. грн гонораров и других выплат в ООО "Новини 24 Години" (телеканал NewsOne), 4 тыс. 434 грн зарплаты по совместительству на телеканале "Прямой", и еще 994 выплат от частного предприятия "Принцип Оккама", оказывающего информационные услуги.

Наличными она хранит $10 тыс. и 100 тыс. грн.

В 2006 году она приобрела за 606 тыс. грн квартиру в Киеве площадью 71,6 кв. м, где проживает с двумя дочерьми.

В 2013 году она приобрела автомобиль Volkswagen Tiguan за 340,4 тыс. грн.