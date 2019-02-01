Выборы2019

Выборы

19:46 01.02.2019

Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

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Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

Представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Побратимы Украины", участвовавшие в форуме по выдвижению лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко кандидатом в президенты Украины, подали судебный иск против военного, который в эфире одного из телеканалов обвинил их в получении денег в обмен на поддержку политика.

"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко кандидатом на пост президента является нашим сознательным выбором. Поэтому какие-либо безосновательные обвинения в том, что мы таким образом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших побратимов, является крайне оскорбительными и порочащими гордое звание украинского воина", – говорится в открытом письме военных, обнародованном интернет-телепорталом INTV.

Иск касательно опровержения неправдивой информации о якобы получении вознаграждения в $10 тыс. подал в Голосеевский районный суд Киева глава союза "Побратимы Украины" Михаил Миньо. В случае, если опровержение клеветы не последует в ближайшее время, военные будут требовать уголовной ответственности за распространение ложной информации.

М.Миньо присутствовал 22 января на форуме в Киеве, в рамках которого ВО "Батькивщина" выдвинула Ю.Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Во время своей речи Ю.Тимошенко пригласила всех военных, собравшихся в зале. Военные, в том числе М.Миньо, выразили свою поддержку лидеру "Батькивщины" и назвали ее "единственным политическим киборгом Украины".

Теги: #военные #тимошенко #суд
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