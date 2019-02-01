Выборы2019

Выборы

19:32 01.02.2019

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

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Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Президент Украины Петр Порошенко 1 февраля задекларировал полученные дивиденды и проценты на общую сумму в 19 млн 675 тыс. 955 грн.

Соответствующее сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии опубликовано главой государства в Едином государственном реестре деклараций.

П.Порошенко получил дивиденды от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал" ("Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами П.Порошенко) в размере 18 млн 550 тыс 829 грн.

Также он задекларировал 1 млн 125 тыс. 126 грн процентов, полученных им в "Международном инвестиционном банке" ("МИБ"), акционером которого он является.

Теги: #декларация #порошенко #выборы
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