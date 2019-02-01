Выборы2019

Выборы

19:01 01.02.2019

Партия "Оппозиционный блок – партия мира и развития" обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств по поводу попыток радикалов сорвать встречи с избирателями А.Вилкула

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Партия "Оппозиционный блок – партия мира и развития" обратилась к дипломатическим представительствам иностранных государств по поводу попыток радикалов сорвать встречи с избирателями А.Вилкула

В связи с попытками радикально настроенных молодых людей сорвать, в пятницу, 1 февраля, встречи зампредседателя "Оппозиционного блока – партии мира и развития", кандидата в президенты Александра Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области и Бердянска партия обратилась к международному сообществу повлиять на действующую власть и предотвратить сползание Украины в экстремизм и радикализм.

"Мы считаем, что власть причастна к нападению радикалов на политического оппонента действующей власти. Президентская предвыборная кампания в Украине проходит в условиях полного разгула радикализма и правого экстремизма", - подчеркнули в партии.

Политсила требует немедленной реакции власти и просит дипломатические представительства иностранных государств оказать необходимое давление.

"Все случаи нападений на оппозиционного кандидата будут зафиксированы и переданы международным миссиям наблюдателей на президентских выборах-2019. Обеспечение безопасности участников выборов – это показатель, насколько незащищенными чувствуют себя в Украине рядовые граждане. Нападения, запугивания, угрозы и политические убийства – вот багаж, с которым власть уходит после пяти лет "правления", - подчеркнули в пресс-службе. 

Теги: #оппозиционный_блок_партия_мира_и_развития #вилкул
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