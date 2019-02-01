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18:27 01.02.2019

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

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Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

Активисты партии "Национальный корпус" облили зеленкой кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула в г.Бердянск Запорожской области.

"Противодействие российскому реваншу: Александра Вилкула "тепло встретили" в Бердянске", - говорится в сообщении на странице "Нацкорпуса" в соцсети Facebook, проиллюстрированном фотографиями с места нападения, в результате которого лицо политика оказалось испачкано зеленкой.

В партии также заявили, что совместно с местной молодежью и ветераны АТО сорвали встречу А.Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области.

"Вилкул со своей командой ездит по Украине и призывает людей к капитуляции перед РФ. Украинцы видели подобные собрания в 2014 году, после которых произошла оккупация Крыма и началась война. Сейчас мы не имеем права на вторую ошибку!... Сепаратистам хватает наглости ездить с пророссийской агитацией по Приазовье, но восток Украины был и будет украинским", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что установили личность нападавшего – это местный житель 1985 г.р., его уже доставили в Бердянский отдел полиции. "На данное время устанавливаются все обстоятельства события, решается вопрос об открытии уголовного производства и задержании правонарушителя", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, несколько десятков горожан заблокировали вход к дворцу культуры по Азовскому проспекту в городе, в котором должна была проходить встреча кандидата с местными жителями. Когда кандидат вышел из своего автомобиля, его не пропустили в зал и облили зеленкой.

"Независимо от политических взглядов и вкусов обращаемся к гражданам быть вежливыми друг к другу, толерантными и не поддаваться на провокации. Никому не разрешено совершать правонарушения и преступления. На каждый факт полиция будет реагировать мгновенно и согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области

Теги: #бердянск #зеленка #вилкул
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