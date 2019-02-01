"Ошибка" и "рейдерство накануне выборов": реакция политиков на отстранение Аласания

(подается на языке оригинала)

У четвер, 31-го січня, дев’ять членів наглядової ради "Суспільного" з 12 присутніх проголосували за достроковий розрив контракту з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією. Сам він заявив, що у порядку денному цього питання не було, але таке рішення не стало для нього несподіванкою.

"У порядку денному питання не було. За поданням "з голосу" Козака і поправкою Панича - поставили на голосування, зробили голосування "закритим і таємним" та проголосували… Не те, що зовсім несподівано - намагалися давно, та й цього разу бюлетені були заготовлені завчасно, але так очевидно перед виборами... ну дещо необережно", - написав З.Аласанія на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Наразі Наглядова Рада ще не оприлюднювала офіційних причин звільнення З.Аласанії, заявивши, що їх назвуть у протоколі засідання за тиждень, водночас відсторонений очільник "Суспільного" повідомив: йому закидають те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній Президент. Зокрема, про це йдеться в опублікованій ним частині проекту рішення.

З.Аласанія не організував мовлення каналу "UA:Перший" ні як "суспільно-політичного каналу", ні як "інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва", а тому "канал не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах)" перелічених подій за участю Петра Порошенка, зазначається у документі.

Також там йдеться, що З.Аласанія неправильно зрозумів принцип "відсторонення від влади", що привело "до повної деполітизації новин" й "прямо суперечить місії "надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну і світ".

Хто із членів Наглядової Ради проголосував "за", а хто був "проти" - невідомо. Однак, як стверджує нардеп від партії "БПП" Мустафа Найєм, ініціаторами були В’ячеслав Козак, який увійшов до складу ради за квотою Радикальної партії й Олексій Панич, який, за його словами, "активно співпрацює з адміністрацією президента і системно виступав проти журналістських розслідувань в ефірі суспільного…".

При цьому депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що одним із найбільш аргументованих критиків команди З.Аласанії була журналістка Світлана Остапа, але вона голосувала проти звільнення.

Справа у розслідуваннях?

В українському політикумі побутує думка, що справжньою причиною відсторонення З.Аласанії з посади є розслідування, які транслює UA:Перший.

"UA:Перший – єдиний телеканал з національним покриттям, який може собі дозволити одночасно говорити про бізнес Петра Порошенка, офшори Володимира Зеленського і лобістів Юлії Тимошенко; показувати розслідування про Арсена Авакова, Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана. Повторюся, це єдиний телеканал, готовий говорити про всіх в одному тоні і відкрито. Ні "Україна" Ріната Ахметова, ні "1+1" Ігоря Коломойського, ні "Інтер" Дмитра Фірташа, ні президентські "Прямий" і 5 канал, ні медведчуківські 112 і NewsOne – всупереч рейтингам і ресурсам – дозволити собі такого не можуть. І ось Наглядова рада каналу без будь-яких пояснень відсторонила від роботи керівника громадського мовлення", - вважає М.Найєм.

Схожу думку висловив і нардеп Сергій Лещенко, додавши до свого посту в Facebook свіже розслідування "Схем".

"Через такі викриття, через матеріали про Мальдіви Порошенка і Сейшели Луценка, про таємні зв'язки влади і Медведчука вчора стався путч на Суспільному телебаченні, в результаті якого звільнений керівник каналу Зураб Аласанія. Мета путчистів зрозуміла - очистити всеукраїнський ефір від критики і викриттів за два місяці до виборів. На Банковій зовсім отупіли, раз йдуть в абсолютно ущербний з точки зору іміджу махач. В результаті самі ж і будуть потім розгрібати завали власного рейтингу", - написав він.

Нагадаємо: у грудні торік головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька, заявила, що з ефіру UA:Першого можуть зникнути програми розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші". Зокрема, через інформацію, що в Адміністрації президента України існує невдоволення тим, що в ефірі Суспільного, яке фінансується за держкошти, виходить програма розслідувань "Схеми".

За її словами, деякі члени наглядової ради НСТУ хочуть порушити питання про вихід в ефір "програм антикорупційних розслідувань стороннього виробництва". Насамперед публічній гострій критиці з боку окремих членів Наглядової ради НСТУ піддавались матеріали, які безпосередньо стосувались чинного Президента.

Реакція інших політиків

Мер Львова, кандидат у президенти, голова "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий пов'язує звільнення голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураба Аласанії з майбутніми виборами та з його незалежною позицією.

"Зураб Аласанія пустив на "Суспільне" програми "Схеми", "Наші гроші" і забезпечував об'єктивність, якої досі ніколи не було на державному (суспільному) телебаченні. Сьогодні Зураба Аласанію звільнили. Я уявляю собі, якими б хотіли бачити наші медіа на Банковій (вул. Банкова в Києві, де розташована Адміністрація президента України - ІФ). Достатньо поглянути "Прямий", - написав А.Садовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер увечері.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає це рішення також не випадковим і пов’язує його з виборчим процесом.

"За інформацією, яка лунає з різних джерел, Аласанію звільнили за те, що він не показав з’їзд БПП, і за те, що на каналі працюють журналісти-розслідувачі, які можуть реально хоч трохи правди говорити суспільству… Те, що це робиться під час виборчої кампанії, і те, що це робиться так грубо, просто демонструє факт того, що президент перейде всі червоні лінії для того, щоб будь-яким чином поновити себе на 2-й термін", - заявила політик у Полтаві під час зустрічі з редакторами і журналістами місцевих видань.

На думку Ю.Тимошенко, це кричущий приклад порушення свободи слова, приклад "як тримати журналістів і канали в такій потужній узді".

"Рейдерством напередодні президентських виборів» назвала звільнення З.Аласанії заступник керівника штабу лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка Світлана Заліщук. При цьому вона наголосила, що члени Наглядової Ради мають негайно оголосити причини такого рішення.

Висловила свій погляд на це рішення і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, незгода з контентом Національної cуспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) не є підставою для звільнення голови її правління Зураба Аласанії.

"Я не дуже дивилася Суспільне в ці роки (як і телевізор загалом), хіба що моніторинг (з нього знаю про контент). Щось подобалося, як сатира Майкла Щура. Щось викликало нерозуміння, як нетрансляція ходи (Хресна хода за єдину помісну церкву - ІФ). Але не вважаю це та інші випадки є підставою для відсторонення Зураба. І величезна помилка - взагалі чіпати Суспільне у рік виборів. Під час президентської та парламентської кампаній. І ще з такими формулюваннями, які виклали зараз у простір", - написала політик на своїй сторінці в Facebook.