Выборы2019

Выборы

17:42 01.02.2019

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

2 мин читать
Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на выборах президента 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в пятницу ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в президенты самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера, и внефракционного народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля".

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов в президенты Украины.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую.

Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження" Виктор Бондарь, внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко.

Теги: #цик #кандидаты #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Около 50 неизвестных в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями Мангуша

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Свои среди своих. Чем закончится борьба внутри "юго-восточной" оппозиции - "Страна"

В "Батькивщине" заявили, что против партии готовят очередную масштабную провокацию

Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса

Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

Дебаты Садового и Гриценко стартуют на следующей неделе

Зеленский представил трех членов своей команды

Партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса

Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкула облили зеленкой в Бердянске, нападавшего доставили в полицию

"Ошибка" и "рейдерство накануне выборов": реакция политиков на отстранение Аласания

Тимошенко заявила, что предоставит свое видение борьбы с коррупцией в Украине

Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

НАПК приостановило перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок"

Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

В вопросе достижения мира самые сильные позиции у Юрия Бойко – политолог

Гриценко выиграл суд против нардепа от БПП Бригинца

Медведчук: "Оппозиционная платформа ‒ За життя" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги

Бойко заявил, что в случае его победы на выборах зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА