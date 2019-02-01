Выборы2019

Выборы

17:25 01.02.2019

Тимошенко заявила, что предоставит свое видение борьбы с коррупцией в Украине

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Тимошенко заявила, что предоставит свое видение борьбы с коррупцией в Украине

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что готова принять предложение от антикоррупционных общественных организаций и предоставить свое видение путей борьбы с коррупцией.

"Получила предложение от "Антикоррупционной повестки дня". Двадцать две общественные организации призывают кандидатов в президенты предоставить свое видение путей борьбы с коррупцией. Это предложение застало меня в Полтаве, где я встречалась с предпринимателями, и как раз о коррупции говорили больше всего. Мой ответ очевиден - так. Я готова предоставить свои предложения и готова с коррупцией бороться", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что сегодня борьба с коррупцией является приоритетом номер один для страны, и для ее преодоления необходима мобилизация всех здоровых сил украинского общества.

"Жду встречи. Время и место согласуем", - сказала лидер "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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