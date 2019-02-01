Выборы2019

Выборы

14:39 01.02.2019

В "Батькивщине" заявили, что против партии готовят очередную масштабную провокацию

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В "Батькивщине" заявили, что против партии готовят очередную масштабную провокацию

Во Всеукраинском объединении "Батькивщина" заявили, что власть готовит очередную масштабную провокацию против партии и Юлии Тимошенко.

"По данным, полученным партией из нескольких надежных источников нам стало известно, что в последние дни происходит массовая "вербовка" людей для участия в уличных акциях якобы от имени "Батькивщины". Участникам обещают от 400 до 750 грн за 4 часа участия в акции", - сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В партии отметили, что митинг под псевдопрапорамы "Батькивщины" планируется провести в это воскресенье, 3 февраля, в Мариинском парке в Киеве. Кроме того, организаторы озвучивают планы создать целый палаточный городок, который будет функционировать 2 месяца.

"Нам известно, что на таких псевдоакциах "Батькивщины" процесс раздачи денег участникам будет фиксироваться на камеры, чтобы потом фейковые новости с громкими заголовками были растиражированы через подконтрольные Банковой СМИ и штатных блоггеров президента", - отметили в "Батькивщине".

"Партия "Батькивщина" официально заявляет, что не планирует проводить массовые акции и разворачивать палаточный городок в Мариинском парке в Киеве. Любая информация о проведении платных акций и незаконную раздачу денег участникам не соответствует действительности. Это провокация власти!", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #провокации #батькивщина #выборы #митинги
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