Выборы2019

Выборы

14:22 01.02.2019

Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

1 мин читать
Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

Для того, чтобы каждый украинец имел возможность приобрести собственное жилье, новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Жилищную проблему надо решать, строя правильное кредитования", - отметила она во время встречи с предпринимателями Полтавской области, сообщает пресс-служба партии.

Для того, чтобы сделать жилье более доступным, по словам политика нужно также дерегулирование и снятие со строительной отрасли "коррупционной нагрузки".

Сейчас подметила Ю.Тимошенко, существует несколько проблем, с которыми сталкивается молодежь, которая хочет иметь собственную квартиру. Прежде всего, это высокие проценты по ипотечным кредитам.

"Не может молодая семья заплатить 20% годовых по ипотечному кредитованию. И очень краткосрочное у нас сегодня ипотечное кредитование - 3 -5 лет", - возмутилась она.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание кандидат в президенты - это большой первый взнос, который сейчас составляет 25-30%: "Ни одна молодая семья или семья, которая не занимается бизнесом, не сможет заплатить за него".

Ю.Тимошенко убеждена, что проблему надо решать пошагово: снимать обязательный первоначальный взнос, вводить кредитования не под залог, а под страхование рисков, снижать ставки по кредитам до 3-4% годовых и переходить на долгосрочную ипотеку, чтобы каждая семья могла рассчитать, за сколько лет сможет вернуть кредит.

Теги: #молодежь #жилье #тимошенко #украина
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

В вопросе достижения мира самые сильные позиции у Юрия Бойко – политолог

Тимошенко рассказала о своих планах по реформированию здравоохранения в Украине

Тимошенко: Наша задача - защитить и поддержать украинского селянина, обеспечить новое качество сельской жизни

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

В январе Порошенко и Тимошенко наиболее активно проводили агитационную деятельность – "Опора"

Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

Андрей Сенченко: Юлия Тимошенко - единственная, кто сформулировал и предложил стратегию мира

ПОСЛЕДНЕЕ

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

НАПК приостановило финансирование партии "Оппозиционный блок"

Свои среди своих. Чем закончится борьба внутри "юго-восточной" оппозиции - "Страна"

В "Батькивщине" заявили, что против партии готовят очередную масштабную провокацию

Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса

Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

Дебаты Садового и Гриценко стартуют на следующей неделе

Гриценко выиграл суд против нардепа от БПП Бригинца

Медведчук: "Оппозиционная платформа ‒ За життя" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги

Бойко заявил, что в случае его победы на выборах зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА