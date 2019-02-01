Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

Для того, чтобы каждый украинец имел возможность приобрести собственное жилье, новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Жилищную проблему надо решать, строя правильное кредитования", - отметила она во время встречи с предпринимателями Полтавской области, сообщает пресс-служба партии.

Для того, чтобы сделать жилье более доступным, по словам политика нужно также дерегулирование и снятие со строительной отрасли "коррупционной нагрузки".

Сейчас подметила Ю.Тимошенко, существует несколько проблем, с которыми сталкивается молодежь, которая хочет иметь собственную квартиру. Прежде всего, это высокие проценты по ипотечным кредитам.

"Не может молодая семья заплатить 20% годовых по ипотечному кредитованию. И очень краткосрочное у нас сегодня ипотечное кредитование - 3 -5 лет", - возмутилась она.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание кандидат в президенты - это большой первый взнос, который сейчас составляет 25-30%: "Ни одна молодая семья или семья, которая не занимается бизнесом, не сможет заплатить за него".

Ю.Тимошенко убеждена, что проблему надо решать пошагово: снимать обязательный первоначальный взнос, вводить кредитования не под залог, а под страхование рисков, снижать ставки по кредитам до 3-4% годовых и переходить на долгосрочную ипотеку, чтобы каждая семья могла рассчитать, за сколько лет сможет вернуть кредит.