Выборы2019

Выборы

13:55 01.02.2019

Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

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Садовый: Есть предварительная договоренность об объединении "Самопомочи" с другими политсилами на парламентских выборах

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый не видит проблем для объединения своей политической силы с другими партиями во время проведения парламентской избирательной кампании.

"Я не вижу никаких проблем относительно объединения на парламентскую кампанию, и тут есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции"... и "Силы людей" и "ДемАльянса", и Вакарчука (музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук - ИФ), то есть все готовы быть вместе, но вы понимаете, ...это надо технологически построить, потому что есть амбиции, кто какое место будет занимать, кто какие обязательства друг перед другом имеет", - сказал А.Садовый в пятницу в Киеве.

Теги: #парламентские_выборы #садовый #выборы
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