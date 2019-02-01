В вопросе достижения мира самые сильные позиции у Юрия Бойко – политолог

Среди кандидатов в президенты наибольшие шансы восстановить мир имеет Юрий Бойко, который предлагает перейти к прямым переговорам с Россией, но Москва не будет разговаривать ни с нынешней властью, ни с теми, против кого ввела санкции, считает политолог Тарас Загородний, пишут "Подробности".

"Нынешний формат власти точно не устраивает Москву. Они точно не будут публично даже идти на переговоры. Они провели красную черту для того, чтобы показать, что с этими людьми, даже если они будут какие-то дружественные нам лозунги тоже выдвигать, мы разговаривать с ними, хотя бы в публичной сфере, не будем", – сказал политолог телеканалу "Интер" в среду.

"Тут же вопрос не в том, чтобы поехать, а в том, чтобы тебя приняли и чтобы услышали. Понятно, что у Юрия Бойко тут самые сильные позиции. Он об этом открыто говорит, что нужно выходить на переговоры, в первую очередь, с Россией", – считает Тарас Загородний.