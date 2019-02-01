Выборы2019

Выборы

13:09 01.02.2019

Гриценко выиграл суд против нардепа от БПП Бригинца

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Гриценко выиграл суд против нардепа от БПП Бригинца

Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял народный депутат Александр Бригинец относительно кандидата в президенты и лидера "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Перед вами свежее решение суда, по моему иску к А.Бригинец, депутат фракции БПП, которым грязь против меня признано недостоверным и унижающим мою честь, достоинство и деловую репутацию", - сказал А.Гриценко во время пресс-конференции в Виннице.

Поводом для иска стала информация, обнародованная на Facebook странице А.Бригинца, где он обвиняет А.Гриценко в распродаже армии.

А.Гриценко отметил, что решением суда А.Бригинца обязали опровергнуть распространенную информацию, а также взыскать судебные расходы в пользу кандидата в президенты.

Теги: #бригинец #суд #гриценко
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