Профессиональное сообщество социологов Украины обеспокоено увеличением фейковых социологических данных в СМИ - заявление САУ

С приближением выборов в Украине в СМИ чаще стали распространять фейковые соцопросы, поэтому профессиональное сообщество социологов Украины обращается к журналистам с призывом неукоснительно выполнять требования к обнародованию исследований и проверять компетентность источников информации, говорится в обращении социологов на сайте Социологической Ассоциации Украины.

"Профессиональное сообщество социологов с беспокойством наблюдает за тем, как с приближением выборов в средствах массовой информации и Интернете появляется все больше фейковых и непрофессиональных социологических данных. СМИ публикует эти данные со ссылкой на неизвестные или малоизвестные центры без обязательной методологической информации для оценки качества данных. Иногда серьезные издания и ведущие телевизионные каналы публикуют данные опроса 20 тыс. респондентов, проведенных за 1 день центрами, не описывают способ отбора респондентов и метод собраний данных. Малоизвестные или совсем не известные организации проводят пресс-конференции, на которых презентуют результаты псевдоопросов. Часто такие центры и организации не имеют своего сайта, а если имеют, то на сайте не содержится информация о предыдущих исследованиях, руководителе, персонале и контактах. Все это приводит к инфляции ценности профессиональной социологической информации и не дает возможности обществу отделить реальные измерения общественного мнения от их имитации", - заявляют социологи.

При этом они обратили внимание на то, что некоторые политики и журналисты при публикации рейтингов обвиняют ведущие профессиональные социологические центры в продажности во всех тех случаях, когда считают, что эти рейтинги невыгодные их политической силе. "Такие нечестные методы политической борьбы окончательно запутывают избирателя и подрывают доверие к социологии как науке".

"Социологические центры, которые являются членами украинских профессиональных сообществ (Социологическая ассоциация Украины, Украинская ассоциация маркетинга) и международных организаций (например, ESOMAR - Европейская ассоциация исследователей общественного мнения и маркетинга), действуют в рамках правил, которые не дают возможности манипулировать результатами опроса. Профессиональные сообщества имеют разработанные механизмы воздействия на своих членов (в том числе и экономические); отклонения от норм проведения социологических исследований крайне маловероятно, так как контролируется сообществом и угрожает дальнейшему существованию такого центра", - говорится в заявлении.

Так, социологи обратились к СМИ с призывом неукоснительно выполнять требования к обнародованию данных социологических исследований (кто опрашивал, когда, сколько опросили, метод опроса, какую совокупность представляют опрошенные, погрешность и точные формулировки вопросов) и проверять компетентность источника информации.

"Проверка профессионализма компании, представившей данные опроса, - это задача издания или информационного транслятора, а не зрителя или читателя. Если компания, которая представила данные социологического опроса, не является членом профессиональных сообществ, не имеет социологов в штате, не публикует на своем сайте подробную информацию о методологии проведения опроса, не имеет опыта проведения социологических исследований, не готова предоставить дополнительную информацию о проведенном исследовании, то это порождает сомнения в качестве и надежности данных", - подчеркивают специалисты.

"Социологическая ассоциация Украины готова предоставить консультационные услуги тем средствам массовой информации и информационным агентствам, которые сомневаются в представленных для публикации данных социологических исследований", - отмечается в обращении.