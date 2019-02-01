Гриценко принял предложение Садового провести публичные дебаты

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко подтвердил готовность провести публичные дебаты с главой "Объединения "Самопомич", другим кандидатом в президенты Андреем Садовым.

"На канале ("1+1" - ИФ) пообщались с Андреем Садовым. Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом. Андрей Иванович пообещал подумать, буду ждать предложений", - написал А.Гриценко на своей странице в Facebook после участия в телепрограмме "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.