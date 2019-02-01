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09:57 01.02.2019

Тимошенко рассказала о своих планах по реформированию здравоохранения в Украине

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Тимошенко рассказала о своих планах по реформированию здравоохранения в Украине

Так называемая медицинская реформа, введена действующей властью, не дала желаемых результатов ни для пациентов, ни для медиков, поэтому ее надо правильно откорректировать, в частности, вводить страховую медицину, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Необходимо принять ту модель, с которой живет 90% цивилизованного мира - нормальное медицинское страхование, которое дает право каждому человеку иметь свободный доступ к получению медицинской помощи", - сказала она во время общения с медицинским сообществом в Сумах, сообщают в пресс-службе партии в пятницу.

По ее убеждению, страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую часть медицинской страховки платил работодатель, который при этом платил бы меньше налогов. Именно поэтому закон о медицинском страховании надо принимать одновременно с Налоговым кодексом, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес, подчеркнула политик.

"А для пенсионеров, нетрудоспособных людей, малолетних детей страхование должно обеспечивать государство, так как это происходит во всех странах, где действует страховая медицина", - пояснила Ю.Тимошенко.

По ее словам, нынешняя реформа медицинской отрасли не решила основной проблемы: не сделала медицинские услуги качественными и доступными, а зарплату врачей - достойной. К тому же, украинский бюджет сегодня настолько жалок, что денег едва хватило на первое звено медицинской помощи, а второе и третье звена - переведены на хозрасчет.

При этом позорным провалом власти, по мнению Ю.Тимошенко, является реорганизация скорой помощи. В украинских реалиях переход на американскую систему, когда на вызов в сверхсложных ситуациях выезжает скорая с парамедиками, приводит к тому, что в 100% случаев человек попадает в больницу.

"И если сейчас нас министр здравоохранения информирует, что можно вызвать скорую только тогда, когда температура - 40 градусов, если давление поднялось по этой аналогии за 300 - тогда ехать уже не надо, тогда уже надо машины посылать ...", - отметила лидер "Батькивщины".

По мнению Ю.Тимошенко, нужно возвращаться к европейской модели скорой помощи, которая будет реагировать практически на все вызовы, помощь будет предоставляться своевременно, а госпитализация составит в среднем 20-25 процентов.

Теги: #медицина #тимошенко #юлия_тимошенко
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