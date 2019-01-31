Партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса

Политическая партия "Воины АТО" на своем съезде выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего Силами специальных операций (ССО), пишет "Цензор.НЕТ".

Съезд партии состоялся 31 января в киевском Дворце ветеранов.

Как отметили в ходе съезда, С.Кривонос является беспартийным, но его кандидатура была предварительно согласована в большинстве первичных ячеек партии. Кроме этого, замглавы партии Геннадий Фурсенко отметил, что полковника также поддерживают ветераны Афганской войны и миротворческих операций.

Сам же С.Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился.

Отвечая на вопрос журналистов, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, С.Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.

Также на съезде партии отметили, что им предстоит работа для участия в парламентских выборах.