Н.Савченко не хотят пускать участвовать в президентских выборах – пресс-служба политика

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко могут не допустить к участию в выборах президента, запланированных на 31 марта, сообщает пресс-служба парламентария в четверг.

"Эта власть собирается в ближайшее время спрятать Надежду от людей в СИЗО в Донецкой области, а судить ее в Славянске!", - говорится в сообщении на странице Н.Савченко в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что 5 февраля в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться апелляция на содержание Н.Савченко под стражей, а 11 февраля в Подольском районном суде Киева должно состояться очередное слушание, "в котором она будет судиться против коллаборациониста - главы "ЛНР" Игоря Плотницкого". "Но Надежду не собираются везти на эти суды, а хотят в ближайшее время отправить по этапу по маршруту Лукьяновское СИЗО - СИЗО в Донецкой области", - информирует пресс-служба.

Также сообщается, что к политику не пускают никого из ее помощников, "даже сестру и мать к Надежде уже не пускают".

В пресс-службе расценивают такие действия, как демонстрацию того, что власть "идет тоталитарным по пути и права человека, гражданина больше не являются основой государства".

Как сообщалось, 1 августа 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

21 января Киевский апелляционный суд перенес на 5 февраля рассмотрение апелляции на решение Шевченковского районного суда г.Киева, который 18 декабря 2018 года продлил срок содержания под стражей Н.Савченко еще на два месяца.

26 января 2019 года Н.Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО, на съезде ее партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинули кандидатом в президенты Украины. Поскольку Н.Савченко находится под следствием и пребывает в СИЗО, то подавать документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК будет доверенное лицо, что предусмотрено в случае выдвижения кандидата от партии.