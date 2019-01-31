Выборы2019

Выборы

16:51 31.01.2019

Богомолец предлагает финансировать из госбюджета одесский Дом с Ангелом

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Богомолец предлагает финансировать из госбюджета одесский Дом с Ангелом

Детский реабилитационный центр "Дом с Ангелом", в котором безвозмездно прошли лечение и реабилитацию уже более 28 тыс. детей, требует государственного финансирования, сообщила кандидат в президенты Ольга Богомолец.

"Представители коллектива Дома с Ангелом говорят, что сейчас в центре ощущается серьезная нехватка средств. Хотя сюда приезжают маленькие пациенты со всей страны, центр не финансируется из государственного бюджета. По приезду в Киев обязательно сделаем обращение от Комитета здравоохранения ВР, который я возглавляю, к правительству с просьбой профинансировать из госбюджета услуги по реабилитации детей в Доме с ангелом", - написала О.Богомолец на своей странице в Facebook в четверг .

Она отметила, что Центр медицинской, психологической и социальной реабилитации детей с патологией центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата "Дом с Ангелом" предоставляет свои услуги бесплатно.

Ранее средства для реабилитации детей с ДЦП из госбюджета направлялись для проведения реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения (Клиника Козявкина, Трускавец, Львовская область).

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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