ЦИК зарегистрировала 60 доверенных лиц Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 60 доверенных лиц кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах.

"По состоянию на 31 января зарегистрировано 60 доверенных лиц. По информации Центральной избирательной комиссии, уполномоченный представитель кандидата в ЦИК с правом совещательного голоса получил удостоверение доверенных лиц. На днях планируют зарегистрировать еще около 40 человек", - сообщили в пресс-службе "Гражданской позиции" в четверг.

В партии также напомнили, что 17 января кандидат в президенты А.Гриценко презентовал свой избирательный штаб и представил главу штаба и его заместителей.