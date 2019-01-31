Выборы2019

Выборы

15:22 31.01.2019

ЦИК зарегистрировала 60 доверенных лиц Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах

1 мин читать
ЦИК зарегистрировала 60 доверенных лиц Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 60 доверенных лиц кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах.

"По состоянию на 31 января зарегистрировано 60 доверенных лиц. По информации Центральной избирательной комиссии, уполномоченный представитель кандидата в ЦИК с правом совещательного голоса получил удостоверение доверенных лиц. На днях планируют зарегистрировать еще около 40 человек", - сообщили в пресс-службе "Гражданской позиции" в четверг.

В партии также напомнили, что 17 января кандидат в президенты А.Гриценко презентовал свой избирательный штаб и представил главу штаба и его заместителей.

Теги: #цик #гриценко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК

Нардеп В.Бондарь подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Андрей Садовый предложил Анатолию Гриценко провести публичные дебаты

Нардеп от "БПП": Гриценко и других нужно наказать за распроданное имущество и собственность ВСУ

Зеленский проживал в Украине последние 10 лет, хотя в его паспорте указана регистрация с 14 августа 2009 года – ЦИК

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

Ирина Луценко хочет подать на Гриценко в суд из-за слов о ее сыне

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую кандидатами в президенты

Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, идет как самовыдвиженец

ПОСЛЕДНЕЕ

Богомолец предлагает финансировать из госбюджета одесский Дом с Ангелом

Бойко: Нужно срочно повышать зарплаты медикам, иначе скоро некому будет лечить людей

Тимошенко: Наша задача - защитить и поддержать украинского селянина, обеспечить новое качество сельской жизни

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

В январе Порошенко и Тимошенко наиболее активно проводили агитационную деятельность – "Опора"

Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Наливайченко намерен разрушить схему скупки голосов избирателей

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА