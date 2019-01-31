Андрей Садовый предложил Анатолию Гриценко провести публичные дебаты

Кандидат в президенты, мэр Львова и глава "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый предлагает всем демократическим и политическим силам, которые хотят объединиться, провести политические дебаты.

"В октябре мы начали процесс объединения демократических сил, заключив политический союз с Демальянсом. Тогда мы призвали присоединяться и другие политические силы, которые имеют общие с нами позиции. Но как выяснить, те ли позиции действительно общие, и кто более убедительный для избирателей?", - написал А.Садовый в Фейсбук в четверг.

Политик утверждает, что одним из честных инструментов станут публичные дебаты. Первому принять участие в дискуссии А.Садовый предлагает лидеру "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Мы с коллегами предлагаем в течение февраля провести серию таких тематических дискуссий с потенциальными партнерами. Об экономике, борьбе с коррупцией, национальной безопасности, модернизации инфраструктуры. Одна неделя - одна тема. Начинаем со следующего. Первое предложение идет команде Анатолия Гриценко", - подчеркнул кандидат в президенты.

"Экономический блок с нашей стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха, Василий Гацко. В каждой серии буду принимать участие лично и ожидаю того же от своего визави", - добавил А.Садовый.