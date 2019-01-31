Выборы2019

Выборы

14:37 31.01.2019

Тимошенко: Наша задача - защитить и поддержать украинского селянина, обеспечить новое качество сельской жизни

2 мин читать
Тимошенко: Наша задача - защитить и поддержать украинского селянина, обеспечить новое качество сельской жизни

Новый экономический курс (НЭК) предусматривает развитие сельского предпринимательства, новые рабочие места, доступные кредиты для аграриев и единый налог с гектара земли, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Если мы поставим стратегию - создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшнее ВВП. Только с аграрного комплекса", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с трудовым коллективом СООО в с. Голубивка на Сумщине, сообщают в пресс-службе партии в четверг.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что для этого нужно создать все необходимые условия. Новый экономический курс делает ставку на сельские, фермерские хозяйства, на малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированному налогу с гектара земли, отметила политик.

Не менее важное долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена председатель партии.

"Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже поэтому - для всей Украины", - сказала она.

Ю.Тимошенко напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. Зато в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.

"Огромные пласты украинской земли прибрали к своим рукам десяток крупных корпораций. Только семья президента располагает почти миллионом гектаров земли. Именно поэтому и государственная политика направлена ​​на защиту аграрной олигархии, а не крестьянства", - возмутилась кандидат.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

В январе Порошенко и Тимошенко наиболее активно проводили агитационную деятельность – "Опора"

Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

Андрей Сенченко: Юлия Тимошенко - единственная, кто сформулировал и предложил стратегию мира

Тимошенко: Наша задача - гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину

Гриценко уверен, что Яценюк и Турчинов во втором туре поддержат Тимошенко

Тимошенко: Прежде всего снизим тарифы и направим на потребности граждан украинский газ

Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК зарегистрировала 60 доверенных лиц Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах

Андрей Садовый предложил Анатолию Гриценко провести публичные дебаты

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Наливайченко намерен разрушить схему скупки голосов избирателей

Нардеп от "БПП": Гриценко и других нужно наказать за распроданное имущество и собственность ВСУ

Зеленский проживал в Украине последние 10 лет, хотя в его паспорте указана регистрация с 14 августа 2009 года – ЦИК

Вилкул: Один из пунктов моей программы – строить заводы и продавать за границу готовую продукцию

Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы – "Рейтинг"

Прекращение войны на Донбассе зависит не от личности, а от готовности той или иной личности договариваться – эксперт

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА