Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос трех социологических компаний

Украинцы готовы поддержать на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. Действующий глава государства Петр Порошенко - на втором месте, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – на третьем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Согласно данным, обнародованным в четверг, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы В.Зеленский (23%). За П.Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за Ю.Тимошенко - 15,7% респондентов.

За одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко намерены отдать свой голос 9,3% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,7%. Кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 3,4%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 2,7%. За кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 2,2%, за кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,3%.

Другие кандидаты не набирают 1% голосов.

На вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают П.Порошенко, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 19,9%, а В.Зеленского - 10,8%.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года силами трех социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). Выборка – 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/-0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.