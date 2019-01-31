Выборы2019

Выборы

13:53 31.01.2019

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

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Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Актив партии "Народный фронт" поддерживает выдвижение ее лидера, экс-премьера Арсения Яценюка кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта, но решение будет принято на съезде партии 2 февраля, заявляет глава фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак.

"Партийный актив однозначно высказался за выдвижение Арсения Яценюка в президенты Украины. Это стало понятно, когда Арсений Яценюк встречался в декабре с партактивом в регионах. Партия выразила безусловное доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля", - написал М.Бурбак на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что от решения "Народного фронта" о выдвижении своего кандидата "зависит не только ход, но и результат выборов". "Возможно, от нашего решения зависит, кто станет президентом Украины", - написал политик.

"Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными", - резюмировал М.Бурбак.

Как сообщалось, ранее народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко анонсировал проведение съезда партии 2 февраля. При этом, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что А.Яценюк выдвинется в президенты, он сказал: "В таких случаях всегда правильно держать паузу, потому что если рассказывать все наперед, тогда зачем проводить съезд".

Теги: #яценюк #максим_бурбак #народный_фронт #выборы
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