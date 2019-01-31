Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Задача новой власти - увеличить уровень доходов украинцев минимум в 3,5 раза и укрепить гривну, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщается на сайте партии, во время встречи с жителями г.Лебедин Сумской области политик отметила, что в настоящее время доходы украинцев в 3,5 раза ниже, чем в соседней Польше, и в 16 раз ниже, чем в среднем по объединенной Европе.

"Как вы думаете, сколько наша молодежь будет терпеть это унижение, если в Германии в 16 раз больше платят?", - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, человек - самая большая ценность в мире, и все сильные экономики опираются на интеллект. И если мы хотим, чтобы наши врачи и преподаватели работали в Украине, должны увеличить доходы украинцев по крайней мере до уровня соседней Польши.

По словам лидера партии, это будет стимулировать экономический подъем в самой стране, ведь чем больше товаров и услуг смогут покупать граждане, тем больше будет сбыт отечественных предприятий.

Для того, чтобы зарплаты росли, необходимо пересмотреть финансовую, кредитную и бюджетную политику, поддерживать не крупные монополии, а малый и средний бизнес, считает Ю.Тимошенко. "Из бюджета последние годы выделяются огромные деньги на дотации монополиям, которые производят курятину… Хотя их производство полностью окупаемое. Когда мы посчитали, сколько им выделяли дотаций на эти монопольные компании, приближенные к власти, то получилось 350 грн дотаций на одну курицу. Я хочу спросить, где эти золотые куры?"- отметила политик.

Лидер "Батькивщины" отметила и необходимость укреплять гривню, которая, по ее словам, обесценена в три раза искусственно. "Недавно международное сообщество объявила результат оценки валют всех стран - нашу валюту признали самым слабым и наиболее недооцененной в Европе", - констатировала Ю.Тимошенко, подчеркнув, что изменить финансовую политику нужно как можно быстрее, потому что "нам нужна стабильная и сильная гривня".