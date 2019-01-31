Выборы2019

Выборы

12:39 31.01.2019

За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

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За лидерство в президентском рейтинге борются В.Зеленский и Ю.Тимошенко - соцопрос "Рейтинга"

Кандидаты в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский и глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавили президентскую гонку за два месяца до выборов.

Так, за В.Зеленского готовы проголосовать 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать на выборах, Ю.Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года, которые были представлены на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

На третьей строчке рейтинга действующий президент П.Порошенко. За него готовы отдать свои голоса 15,1%. Далее идет Ю.Бойко - 10,0%, А.Гриценко - 8,5%, О.Ляшко -7,0%, Е. Мураев - 3,6%, А.Шевченко - 2,9%, А.Садовый - 2,7%, А.Вилкул - 2,6%.

В соцгруппе "Рейтинг" отметили, что электоральные предпочтения к В.Зеленского и Порошенко за последний месяц заметно вырос. В то же время небольшое уменьшение произошло на уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений.

Специалисты также отметили, что В.Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с П.Порошенко, на Донбассе - с Ю.Бойко. Ю.Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Последний - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

Опрос проводился в период с 16 по 24 января 2019 года. В целом специалисты опросили 6000 респондентов в возрасте от 18 лет с помощью личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Теги: #тимошенко #зеленский #рейтинг #опросы2019
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