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Выборы

12:03 31.01.2019

Нардеп от "БПП": Гриценко и других нужно наказать за распроданное имущество и собственность ВСУ

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Нардеп от "БПП": Гриценко и других нужно наказать за распроданное имущество и собственность ВСУ

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Александр Бригинец считает, что надо наказать всех, кто распродавал имущество и собственность Вооруженных сил Украины, в частности кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который был министром обороны в 2005-2007 гг.

"Гриценко делает вид, что он не распродавал нашу армию. Что его оговаривают, а он белый и пушистый. А его агитаторы рассказывают, что и другие тоже распродавали армию. И в этом есть правда: действительно, другие тоже распродавали. Это я точно знаю как член специальной парламентской ВСК. Но они - другие - не рвутся в президенты и не имеют шанса в случае удачи (хотя это и противоречит социологии) отложить ответственность так надолго", - написал А.Бригинец на своей странице в Facebook в среду.

Депутат считает, что А.Гриценко надо остановить на пути к иммунитету.

"А наказать надо и его, и всех, кто распродавал имущество и собственность ВСУ, невольно или умышленно подготавливая почву для российского вторжения. И это еще одна причина, почему он не может стать президентом. По крайней мере, президентом Украины", - отметил А.Бригинец.

Теги: #бригинец #бпп #гриценко
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