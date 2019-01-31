Зеленский проживал в Украине последние 10 лет, хотя в его паспорте указана регистрация с 14 августа 2009 года – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины констатировала, что зарегистрированный кандидатом в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский проживал в стране в течение 10 последних перед днем выборов (31 марта 2019 года) лет, хотя в его паспорте указана дата регистрации места жительства с 14 августа 2009 года.

При рассмотрении вопроса о регистрации В.Зеленского кандидатом в президенты на заседании 30 января ЦИК установила, что в его паспорта нет формальных сведений о регистрации места жительства в Украине в течение 10 последних до выборов лет.

Из этого необходимо для претендента на пост главы государства срока "выпадает" период продолжительностью 4 месяца и 13 дней (135 дней) – с 31 марта 2009 года по 14 августа 2009 года.

При этом в ЦИК указали, что регистрация места проживания в Украине согласно закону является основным, но не единственным критерием для установления факта проживания лица на территории Украины, и соответственно не единственным условием реализации права граждан Украины быть избранными президентом страны.

"Таким образом, отсутствие регистрации места проживания в Украине при условии фактического проживания в Украине не может автоматически лишать граждан Украины права быть избранными президентом Украины", - подчеркивается в постановлении комиссии, принятом 30 января.

Закон же Украины о гражданстве определяет непрерывным проживание лица на ее территории, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней. При этом не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение места жительства на территории Украины.

В поданном уполномоченным представителем В.Зеленского в ЦИК загранпаспорте кандидата есть отметки, подтверждающие, что в период с 31 марта 2009 года по 31 марта 2010 разовый выезд за границу В.Зеленского не превышал 90 дней, а в сумме за указанный период – 180 дней.

"Следовательно, В.Зеленский непрерывно проживал на территории Украины в пределах периода с 31 марта 2009 до 31 марта 2010 года в понимании закона Украины "О гражданстве Украины", - говорится в решении ЦИК о регистрации кандидата.

Кроме того, из других представленных в ЦИК документов следует, что В.Зеленский в период, когда его место жительства не было зарегистрировано в Украине в соответствии с законом, осуществлял трудовую деятельность и получал заработную плату на территории Украины. В частности, комиссии были предоставлены копия трудовой книжки В.Зеленского, копии договоров об оказании услуг, справка о выплате В.Зеленскому заработной платы в 2009 году и справка о гастролях творческого коллектива "Студия Квартал 95" с участием В.Зеленского.

"При таких условиях у Центральной избирательной комиссии есть основания для вывода о проживании В,Зеленского в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет", - постановила ЦИК.