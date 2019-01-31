Выборы2019

Выборы

10:15 31.01.2019

Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы – "Рейтинг"

2 мин читать
Почти три четверти украинцев намерены прийти на президентские выборы – "Рейтинг"

74% граждан Украины намерены принять участие в предстоящих президентских выборах, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI).

"В целом 74% респондентов намерены принять участие в голосовании на президентских выборах; из них 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% - "скорее" будут голосовать", - сказано в сообщении на сайте Международного республиканского института.

Интерес к голосованию самый высокий в Западной и Центральной Украине, наименьший - в Восточной и Южной Украины. Молодые люди наименее заинтересованы в голосовании - только 26% из них заявили, что "однозначно" проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.

"Анализ приоритетов избирателей по состоянию на декабрь 2018 года указывает на то, что украинцы стремятся принять участие в выборах и обращают внимание на основные вызовы, которые стоят перед страной", - прокомментировал региональный директор IRI в Евразии Стивен Никс.

По его словам, с учетом текущих рейтингов результатов голосования отдельных кандидатов, маловероятно, что какой-либо кандидат получит необходимые 50% голосов плюс для победы в первом туре. "Хотя опрос содержит прогнозируемые результаты в случае повторного голосования, ситуация продолжает резко меняться еженедельно, и мы должны ожидать дальнейших изменений в избирательной среде в ближайшие месяцы", - считает С.Никс.

Для 39% респондентов прекращение войны на Донбассе является приоритетным фактором при выборе кандидата. Следующими факторами является борьба с коррупцией (16%), улучшение состояния экономики (11%), а также решение вопроса коммунальных платежей, коммунальных услуг и тарифов (10%). Вопрос войны на Донбассе стал определяющим для отбора кандидатов во всех возрастных группах, в то время как борьба с коррупцией и тарифы более важны для украинцев среднего и старшего возраста.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 13 по 27 декабря 2018 года методом личного интервью на дому у респондентов по случайной выборке, включавшей 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Коэффициент охвата составил 62,7%, статистическая погрешность не превышает 2%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Теги: #выборы #опросы2019
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ярош заявляет, что был на форуме с участием Порошенко, но на выборах поддержит Кошулинского

Зеленский внес в декларацию за 2017 год владение акциями кипрской Green Family

Кандидату в президенты от "Силы людей" Дмитрию Гнапу не дают разместить в Киеве билборд с лозунгом "Жить по-новому"

Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

Бессмертный подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, идет как самовыдвиженец

Партия "Видродження" выдвинула нарадепа В.Бондаря кандидатом в президенты

Гриценко уверен, что Яценюк и Турчинов во втором туре поддержат Тимошенко

Большинство украинцев в 2018г не желали допускать к голосованию на общенациональных и местных выборах переселенцев с Донбасса – опрос

Тимошенко: Прежде всего снизим тарифы и направим на потребности граждан украинский газ

Вилкул рассказал, что сделает в первые 100 дней на посту президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Вилкул: Один из пунктов моей программы – строить заводы и продавать за границу готовую продукцию

Прекращение войны на Донбассе зависит не от личности, а от готовности той или иной личности договариваться – эксперт

Андрей Сенченко: Юлия Тимошенко - единственная, кто сформулировал и предложил стратегию мира

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Съезд "Народного фронта" пройдет 2 февраля – А.Геращенко

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

Бойко: Зарплата учителя должна быть повышена до 15 тысяч гривен

Ирина Луценко хочет подать на Гриценко в суд из-за слов о ее сыне

Вилкул предлагает, чтобы полиграф проходили не жители Донбасса, а военные прокуроры

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую кандидатами в президенты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА