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09:29 31.01.2019

Андрей Сенченко: Юлия Тимошенко - единственная, кто сформулировал и предложил стратегию мира

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Андрей Сенченко: Юлия Тимошенко - единственная, кто сформулировал и предложил стратегию мира

Юлия Тимошенко - единственный кандидат в президенты воюющей Украины, который сформулировал стратегию восстановления мира без территориальных и политических уступок агрессору, а также предложил ее для широкого общественного обсуждения, заявил координатор Военного кабинета Ю.Тимошенко Андрей Сенченко.

"Для тех, кого еще не поразила инфекция бесконечной лжи, которая распространяется с Банковой, предлагаю простой тест. Загугли фразу: "Стратегия мира ПИБ", то есть по очереди вставляйте фамилии из первой пятерки претендентов на пост президента. Сам проверил. Только в одном случае Гугл выдал результат - Новая стратегия мира и безопасности Юлии Тимошенко. Другими словами, единственный кандидат в президенты воюющей Украины сформулировал стратегию восстановления мира без территориальных и политических уступок агрессору и предложил ее для широкого общественного обсуждения", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, предложенная лидером "Батькивщины" вместе с лучшими специалистами стратегия мира и безопасности дает ответы на важнейшие вопросы: как восстановить мир, как вернуть Крым и Донбасс, как обеспечить безопасность страны и каждой украинской семьи на будущее.

А.Сенченко отметил: к сожалению, официальный старт президентской предвыборной кампании продемонстрировал, что замораживание конфликта, а по сути, молчаливый отказ от Крыма и Донбасса, - самая популярная "стратегия" большинства кандидатов.

"Сегодня это лишний раз продемонстрировал Порошенко, заявив о мудреной идеи "холодного мира" с Российской Федерацией. Вроде, все красиво: официально он не отказывается от оккупированных территорий и даже периодически на праздники пафосно заявляет о нашем Крыме и нашем Донбассе. Но на самом деле собирается перевести проблемы на плечи будущих поколений", - отметил координатор Военного кабинета Ю.Тимошенко.

Теги: #сенченко #тимошенко #юлия_тимошенко
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